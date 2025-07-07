7·î¤ËÆþ¤ê¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»Ìîµå¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¾­Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶ÜÂôÂçÃÏ¡Ê¹âÂ¢»û¡Ë¤À¡£ºÇÂ®150¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸Ø¤ë¡ÈÄ¶¹â¹»µéº¸ÏÓ¡É¤Ç¡¢4·î¤Ë¤ÏU18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½¹ç½É¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ