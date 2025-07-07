ÇòÀÐËã°á¤ÎSTAFF¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¿·¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Î¼èºàÃæ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û²óÅ¾¤¹¤ë¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤ËÍÉ¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇòÀÐËã°á ¢£¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Î¼èºàÃæ¤Ë¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤¿ÇòÀÐËã°á¤òÍÉ¤é¤¹Æ£ÌÚÄ¾¿Í 7·î9Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇòÀÐ¡£ ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö#ºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í ¤Î¼èºàµ­»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤·