ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãChannel Us 2025 at ÅìµþÂÎ°é´Û¡ä¤¬¡¢7·î4Æü¡¦5Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅìµþ¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤éÅþÃå¤·¤¿Day2¡Ê7/5¡Ë¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØChannel U¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢3·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ·×29¸ø±é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãChannel U tour 2025¡ä¤ÇÆüËÜÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡£º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãChannel Us 2025 at Åì