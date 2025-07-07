³ô¼°²ñ¼ÒËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òËÌ³¤Æ»¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ª»³±Ñ¼ùCBO¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÏÄ¹Ç¯¡¢°éÀ®¤È¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î°éÀ®µòÅÀ¤òËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿Ê¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ò