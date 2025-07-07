£··î£´Æü¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë²ÃÆþ¸å¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦É¨¤Î¸Î¾ã¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£±»î¹ç¡Ê£¶Ê¬´Ö¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É¾²Á¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥»¥ê¥¨A²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPAZIO NAPOLI¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤¬Êü½Ð¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¤È¤Ã