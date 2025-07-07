ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤­Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Î¤¿¤áÂçºå¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÈÂçºå¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¡É¤¬¤¢¤ë¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤ê¡¢Àï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²­Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Î¡ÈÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£6¤«½êÌÜ¤ÎË¬ÌäÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ç¡È