7Æü³«Ëë¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E¡½1Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎFW¸¶ÂçÃÒ¡Ê26¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬7Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¸¶¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½½éÁª½Ð¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³ÎÇ§¤Î¤¿¤á´Ú¹ñÆþ¤ê¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿FWÀ¾Â¼Âó¿¿¡Ê28¡áÄ®ÅÄ¡Ë¤ÏÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÀîºêñ¥ÂÀ¡Ê23¡áµþÅÔ¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹­Åç¤ÎMFÅÄÃæÁï¡Ê22¡Ë¤âÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£FCÅìµþ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¸¶¤Ï