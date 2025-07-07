テレビ東京は18日から東京・渋谷で「恐怖心展」を開催するのに先立ち、14日から3週連続にわたってTXQ FICTION第3弾『魔法少女山田』（深0：30）を放送する。【場面カット】SNSでも話題を集めたTXQ FICTIONの第3弾『魔法少女山田』より昨年放送したTXQ FICTION『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』はXでトレンド入りするなど話題を集めた。今回は「恐怖心」をテーマにした『魔法少女山田』を放送する。