マリメッコ(Marimekko)から、プリント「ティアラ」の新作テーブルウェアが登場。2025年7月18日(金)より順次発売される。「豊かな収穫の秋」表現したテーブルウェア「ティアラ」は、花々や植物を大胆に描き、豊かな収穫の季節である秋の輝きを表現したプリント。パンプキンオレンジやライトイエロー、アーシーグリーンなどの穏やかな秋色をベースに、ライトブルーのアクセントカラーを配したユニークなカラーリングが特徴だ。今回は