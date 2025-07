by 李 季霖台湾の半導体メーカー・TSMCは2024年に熊本県に工場を完成させ、さらに第2工場も建設して2027年末に操業を開始する予定です。ただし、工場の建設計画は延期になっていて、魏哲家CEOは交通渋滞を原因として挙げていますが、ウォール・ストリート・ジャーナルは関係筋情報として、「トランプ関税」前にアメリカでの事業を拡大する予定だからだと報じています。Exclusive | TSMC to Delay Japan Chip Plant and Prioritize