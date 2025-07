漫画『北斗の拳』の新作アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』より、映像初解禁となるティザーPVが到着。この映像の中でメインキャラクターの声優キャストが解禁され、ケンシロウ、バット、リンが、それぞれ武内駿輔、山下大輝、M・A・Oに決定した。【動画】映像初解禁!アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』ティザーPV原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』