¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦#2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¤ÎÅ·±©´õ½ã¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·±©´õ½ã¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Ç¥¬¥é¥¹¶´¤à»Ñ¢¡Å·±©´õ½ã¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¹õ¥Ó¥­¥Ë»ÑÈäÏªÅ·±©¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼¡×¤ÈÄ«¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹õ¤¤¥Ó¥­¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë