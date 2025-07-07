Æâ³ÕÉÜ¤¬7ÆüÈ¯É½¤·¤¿5·î¤Î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¤Ç¡¢´ðÄ´È½ÃÇ¤ò·Êµ¤¸åÂà¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö°­²½¡×¤Ë°ú¤­²¼¤²¤¿¡£°­²½¤ÎÉ½¸½¤Ï2020Ç¯7·î°ÊÍè¡¢4Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¡£