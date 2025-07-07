¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÃÊÁÊÆ¤Ï51±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ê¤É133±ßÃÍ²¼¤¬¤ê6·î23Æü¡Á29Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¡¢Á´¹ñÌó1000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢5kg¤¢¤¿¤ê3672±ß¤È¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é129±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï6½µÏ¢Â³¤Ç¡¢3600±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î27Æü¤Î½µ°ÊÍè¡¢21½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÌÃÊÁÊÆ¤ÏÁ°¤Î½µ¤«¤é51±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ4290±ß¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ê¤É¤Ï133±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ3213±ß¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊA