ATEEZ(C) KQ ENTERTAINMENT ATEEZが、7月5日〜6日の2日間行った韓国・仁川永宗島のインスパイアアリーナより、『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』をスタートさせた。【写真】ATEEZ、 [IN YOUR FANTASY]韓国・仁川公演の模様 2018年に韓国でデビューし、2024年11月15日に韓国で発売された11TH MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.2』が、米・Billboard のメインチャート「Billboard 200」で1位を獲得した