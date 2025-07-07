²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¡Ê54¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼J1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÀîºêF¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤ÏGK°ÂÆ£½Ù²ð¤éÁª¼ê5¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖT.M.Revolution¡×¤Î¡ÖHOTLIMIT¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£²á·ã¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ï1Ãå7Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦Í½»»¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¾Àî¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤¨¡ª¡×¤È