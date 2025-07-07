Image: SANWA SUPPLY Âç²èÌÌ¤Î4K¤Ê¤éÇ÷ÎÏ¤âÃÊ°ã¤¤¡ª¥Î¡¼¥ÈPC¤«¤éÂç¤­¤Ê³°ÉÕ¤±¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë²èÌÌ¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤¸¤ã¤±¤Ã¤³¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¹ç¤ï¤»¤Æ2²èÌÌ¤Ë¤Ê¤ì¤Ðºî¶È¸úÎ¨¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¸¤ã¤¡3²èÌÌ¤Ë¤·¤¿¤é¡© USB-C¤«¤é2²èÌÌ¤Ø½ÐÎÏ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Î¡ÖAD-ALCMST2HD2¡×¤Ï¡¢USB-C¤«¤éHDMI¡ß2¥Ý¡¼¥È¤ØÊ¬´ô¤¹¤ëÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡£2Ëç¤Î³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë