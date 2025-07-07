MLB¸ø¼°¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢±¦Éª¤Î¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢±¦Éª¤Î±ê¾É¤Ç³«Ëë¤«¤éÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±5·î15Æü¤Ë¤Ï3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢4²ó51µå¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢2¼ºÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤ËÆ±6·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂ®152¥­¥í¤ò