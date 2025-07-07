King & Prince・高橋海人、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課（読み：ドープマヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜後10：00）が新たにスタート。今回は、佐野和真が演じる本郷壮一を紹介する。【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されて