»²±¡Áª¤Î½øÈ×¾ðÀª¤Ç¤¹¡£µþÅÔÁªµó¶è¤Ç¤Ï°Ý¿·¡¦¿·¼Â»á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â³¤¤¤Æ¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ»á¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¡£¶¦»º¡¦ÁÒÎÓ»á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££··î£²£°ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤ê¡¢£Ê£Î£Î¤Ç¤Ï£··î£µÆü¤È£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èºà¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ½øÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÁª¿ô£²¤ËÂÐ¤·¡¢£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î¿·¿Í¡¦¿·¼Â»á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿»Æ©¤·¡¢µþÅÔ¤¬ÃÏÈ×¤Î