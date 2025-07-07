7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦duo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ²ò»¶¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Á²æÅùé²±Êµ×ÉÔÌÇÌé¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2009Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÍ­½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ²ñ¾ì¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢µÒÀÊ¤Ë¤ÏµðÂç