¹áÀî¸©Ä£ Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ï´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¸©Æâ»ö¶È¼Ô¤ËÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤ä´Ä¶­ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ CO2ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ»½ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Ë¹©¾ì¡¦»ö¶È½ê¤ò»ý¤ÄÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É10ÄøÅÙ¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤¹¡£·×²èºöÄê¤Î