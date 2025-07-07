¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦DJ¤ÎÂçÊ¿½¤Â¢¡ÊSHUZO¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£90ºÐ¤ÎÁÄÊì¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊ¿½¤Â¢¡¢90ºÐÁÄÊì¤ò´é½Ð¤·¢¡ÂçÊ¿½¤Â¢¡¢90ºÐ¤ÎÁÄÊì¤ò´é½Ð¤·¸ø³«ÂçÊ¿¤Ï¡Ö90 Happy Birthday to you¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«¡£¤Þ¤¿ÂçÊ¿¤Ï¥Ï¥°¤ä¼ê·Ò¤®¼Ì¿¿¤ÎÂ¾¤ËÁÄÊì¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤¬»ä¤ÎÀ¸¤­¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì