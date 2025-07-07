¡Ö½é²óÊüÁ÷¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢½é²óÊüÁ÷¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍè½µ¤âÊØÍø²° ¾¾»ÒË½¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢?¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó?»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÇÇßÂô¤Ï¡¢Äê¿©²°¤Ç¼­¤á¤ÆÊØÍø²°¤ò»Ï¤á¤ëÆü¸þ¾¾