¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é¡ËÅÄÃæ¤³¤³¤í¡¢º£Ìîµª²Ö¡¢é®Ì¤Æà³¤¡¢¡Ê²¼ÃÊº¸¤«¤é¡ËÅÏ²ÅÉßÍèÌ´¡¢¹âÅÄ¿¿´õ¡¢µÜÂôÍ¼µ®¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñÄó¶¡¡ËÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¬¡¼¥É¤ÇºÇÇ¯¾¯19ºÐ¤ÎÅÄÃæ¡ÊENEOS¡Ë¤äº£Ìî¡¢20ºÐ¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼é®¡Ê°Ê¾å¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¡¢34ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼ÅÏ²ÅÉß¡Ê¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë¤é¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ï¹âÅÄ¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤äµÜÂô¡ÊÉÙ