上毛電気鉄道（本社：群馬県前橋市）では、アニメ「前橋ウィッチーズ」とコラボしたラッピング電車の運行と、「上毛電気鉄道×前橋ウィッチーズ」赤城南麓１日フリ−切符の発売を、2025年7月7日より開始しました。「前橋ウィッチーズ」とのコラボ電車との行は2026年3月末までを予定しており、運行時間などは、上毛電気鉄道のWebページで公開しています。「上毛電気鉄道×前橋ウィッチーズ」赤城南麓１日フリ−切符は1,000枚限定発