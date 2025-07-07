（台北中央社）6日深夜から7日早朝にかけて台湾に上陸した台風4号の影響で、7日正午現在も各地で交通機関の乱れが続いている。台湾高速鉄道（高鉄）は中部以南の線路上で飛来物が確認された影響などで、台中（中部・台中市）─新左営（南部・高雄市）で7日始発から運転を見合わせていたが、午前9時40分に運転を再開した。通常ダイヤを変更し、全席自由席（ビジネス車両を除く）の各駅停車を全区間で毎時3本運行している。台湾鉄路