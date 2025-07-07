SOUNDPEATS（サウンドピーツ）は、40mm+10mm同軸デュアルドライバーを搭載したANC対応ワイヤレスヘッドホン「Space Pro（スペース・プロ）」を2025年7月7日に発売します。実売価格は8980円（税込）。 「Space Pro なお、7月8日から開催される「Amazon プライムデー」および「プライムデー先行セール」では、限定プロモーションコードを入力することで最大24%オフで販売されます。 限定プロモーションコード：SP5ACHQS