ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¸ø¼°SNS¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Ý¯°ææÆ¤È¡¢BTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û①Ý¯°ææÆ¡ßBTS¡¦J-HOPE¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È②③J-HOPE¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡ÛJ-HOPE¤Î½Ð±é¥³¥á¥ó¥È ¢£Ý¯°ææÆ¡ßJ-HOPE¡ÊBTS¡Ë¤Î¡È´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡É J-HOPE¤Ï¡¢7·î5Æü15»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTHE MUSIC D