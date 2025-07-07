Image: Tiko Aramyan / Shutterstock.com シネマカメラ超えってマジ？YMCinema Magazineは、Apple（アップル）がイメージセンサーに関する新しい特許を申請していたことを発見しました。その名称は「Image sensor with stacked pixels having high dynamic range and low noise（高ダイナミックレンジと低ノイズを備えた積層ピクセルを備えたイメージセンサー）」。仰々しい名前ですが、その
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