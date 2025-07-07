¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï8Æü¡¢¥â¥ó¥´¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ç¡¢¥Ó¥ª¥é¤òÃÆ¤¤¤Æ¥â¥ó¥´¥ëÅÁÅý¤Î¸¹³Ú´ï¡¦ÇÏÆ¬¶×¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î8ÆüÌë¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÈÕ»Á²ñ¤Ç¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ó¥ª¥é¤òÃÆ¤¤¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¹ñÎ©ÇÏÆ¬¶×¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±éÁÕ¤µ¤ì