家族で有名ブランドのイベントに参加俳優の藤岡弘、がインスタグラムに投稿した家族ショットが話題になっている。藤岡は長女で女優の天翔愛、長男で俳優の藤岡真威人、次女で女優の天翔天音とともに、期間限定ポップアップイベント「YSL BEAUTY LOVE GAME TOKYO UNDERGROUND」に参加。「YSL×藤岡家」とつづり、6枚の写真を披露した。「どうしてここまで」藤岡家の?美の遺伝子?に騒然 YSL BEAUTYのポップアップイベントに