メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県多治見市の気温が、7日午後2時20分までに38.8℃に達し、今シーズンの全国最高気温を更新しました。 東海地方で7日午後3時までに今年一番の最高気温を記録した主な地点は、以下の通りです。 名古屋市 37.8℃ 岐阜市 37.9℃ 岐阜県多治見市 38.8℃ 岐阜県揖斐川町 38.3℃ 岐阜県美濃市 38.3℃ 岐阜県美濃加茂市 38.2℃ 愛知・岐阜・三重の3県には「熱中症警戒アラ&#1254