スカートやワンピースなど出演時の衣装を一挙公開テレビ朝日の三田紬アナウンサー(31)がインスタグラムを更新。番組出演時の衣装を公開し反響を呼んでいる。三谷アナはここ1週間のインスタグラムで「#三谷の衣装」と添え、番組出演時の衣装姿を連日アップ。グリーンのニットにブラックのロングスカート、淡いパープルのニットにホワイトのロングスカート、大きな花柄が特徴的なワンピースなど、春先頃に撮影したオフショット