第４５回日米大学野球選手権大会（７月８〜１３日・エスコン、新潟、神宮）が８日、エスコンで開幕する。日本代表と米国代表は７日、エスコンで前日練習に臨んだ。大学日本代表の堀井哲也監督（６３）＝慶大監督＝は第１戦の先発に今秋ドラフト候補の最速１５２キロ右腕・伊藤樹（早大４年＝仙台育英）を指名。メジャーの卵を相手に先陣を切る。堀井監督はその理由に「今年の中心選手ですし、先発ピッチャーの何人かのウチのベ