◆第１０７回全国高校野球選手権東東京大会▽２回戦郁文館７―４東京実（７日・神宮）プロ注目遊撃手の東京実・嶋崎智慧（ちさと、３年）が初戦で２安打を放つも、チームは４点リードを守れず、逆転負けを喫した。高校通算３５本塁打の強打者は初回先頭で中前打。登録では両打ちだが、昨秋以降は「プロを目指して、勝負を懸けたい」と元々の右打ちに専念。主将として「夏は先制点にこだわろうと話してきた。この１年間、