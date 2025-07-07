日本時間午後５時に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのナーゲル独連銀総裁が講演、同午後１０時にＥＣＢ理事会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁が講演する。ナーゲル独連銀総裁は４日に「ＥＣＢが次の利下げを急ぐ理由はない」と述べ、ホルツマン・オーストリア中銀総裁は６月のＥＣＢ理事会で０．２５％の利下げに反対していた。ナーゲル独連銀総裁やホルツマン・オ