&TEAMが、アジア9都市を巡るアジアツアーの兵庫公演を成功裏に終えた。【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイル日本発のグローバルグループ・&TEAMが展開する初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR “AWAKEN THE BLOODLINE”』。その兵庫公演は両日ともチケット全席完売となり、期待に胸を膨らませたファンが会場を埋め尽くした。&TEAMは、5月10日に開催された愛知公演を皮切りに東京、バンコク、福