【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■SPYAIR「Chase the Shine」は、ボートレースの世界観ともシンクロする楽曲！ SPYAIRの新曲「Chase the Shine」が、“ボートレース2025”の新CMソングに決定した。 各音楽配信サイトにて配信がスタートし、新ビジュアルも公開となった。 “何かを始めるのに遅すぎることはない”という前向きなメッセージと、疾走感溢れるサウンドが融合した今作