¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)¤«¤é27Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Ë­½§¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Í­¸µ»ËÏºµ­Ç°¹»Í§²ñ´Û¸òÎ®¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡ÖÂè3²ó¾®³ØÀ¸Ë­½§³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×ºîÉÊÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÖÂè3²ó¾®³ØÀ¸Ë­½§³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×ºîÉÊÅ¸¼¨²ñ  ¢£¡ÖÂè3²ó¾®³ØÀ¸Ë­½§³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×É½¾´¼°³«ºÅ³µÍ×  ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)10:00¡Á²ñ¾ì¡§¼Ç±º¹©¶ÈÂç³ØË­½§¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Í­¸µ»ËÏºµ­Ç°¹»Í§²ñ´Û¸òÎ®¥×¥é¥¶(Åì