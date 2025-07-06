異色のフレンチミステリー『ジュリアとノヴァク幼馴染みの捜査ファイル』の第1話が、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、7月4日（金）より1か月限定無料公開中！ 【2025年7月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ