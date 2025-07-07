7Æü¡¢SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÀ±Ì¾Í¦Í¤¡Ê24¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤È¡¢¾®Àîµ®»Ë»á¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ À±Ì¾¤ÏÍºÊªÀî¹â¹»»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¡£Î©ÀµÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï´ØÅìÂç³Ø2Éô¥êー¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎV.LEAGUE DIVISION3 MEN¡ÊV3ÃË»Ò¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯5·î¤Ë