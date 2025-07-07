【マクドナルドのサマーチャンスバッグ2025】 抽選受付期間：7月7日14時～7月17日23時59分 販売期間：7月28日～8月5日 価格：3,500円 日本マクドナルドは、オリジナルアイテム4点と最大合計3,560円相当の商品無料券をセットにした夏の福袋「マクドナルドのサマーチャンスバッグ2025」の事前抽選販売の受付を、7月7日14時よりマクドナルド公式