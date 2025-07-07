【レトロ自販機 （うどん・そば） “マジンガーZ”】 10月2日ごろ 発売予定 価格：2,860円 ハセガワは、プラモデル「レトロ自販機 （うどん・そば） “マジンガーZ”」を10月2日ごろに発売する。価格は2,860円。 本商品はスーパーロボット「マジンガーZ」と「レトロ自販機」がコラボしたプラモデル商品。「マジンガーZ」のイラストやロゴマ&