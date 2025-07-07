¡ÖÂ­¤¬Ä¹¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤Æ¡×¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÃå»Ñ¤òÈäÏª¸µAKB48¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²?¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥ê¥Ï¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É¨¾æ¤Î¹õ¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤ËÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥Ã¥¹¥óÃå»Ñ¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£Â­¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Î¾®ÅèÍÛºÚ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷nyanchan22¤è¤ê)È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Î¾®ÅèÍÛºÚ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷ny