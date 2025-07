世界中の研究者が査読前論文を投稿しているプレプリントサーバーの「arXiv」に、「AIに高評価されるための隠しメッセージ」を埋め込んだ論文が多数投稿されていることが明らかになりました。Hidden AI prompts in academic papers spark concern about research integrity - The Japan Timeshttps://www.japantimes.co.jp/news/2025/07/04/japan/ai-research-prompt-injection/Researchers hide prompts in scientific papers to s