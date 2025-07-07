今年の映画界の「賞レースの顔」となったブラジル・フランス合作映画『アイム・スティル・ヒア』が8月8日より劇場公開となる（東洋経済オンライン読者向けプレミアム試写会への応募はこちら）©2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspiração/MACT Productions/ARTE France Cinéma【写真を見る】今年の賞レースの顔となった映画『アイム・スティル・ヒア』の雰囲気はこんな感じ！軍事独裁政権下のブラジ