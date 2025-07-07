トランプがBRICS同盟国に関税警告ドル円一時144.88円まで上昇ただ「タコ取引」の可能性も トランプ関税警戒から午前は円買いが広がりドル円は一時144.23円付近まで下落した。その後トランプ氏が「BRICSに協調する国は10%の追加関税に直面する、例外はない」と警告したことを受け、BRICS通貨売り・ドル買いの動きが広がりドル円は一時144.88円付近まで上昇した。南アフリカランドは対ドルで一時0.8%近くも下落した、人民元も