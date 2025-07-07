ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï7·î7Æü¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°9°Ì¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー12Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 3Æü¡¢4Æü¤Î¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×2025¡ÊÅìµþÂç²ñ¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿15Ì¾¤«¤é12Ì¾¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢ÀÖÌÚÎ¤ÈÁ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¡Ë¡¢Æ£ËÜ°¦¸ê¡ÊENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡¢±ü»³Íý¡¹²Å¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ðー³°¤Ë¡£·ªÎÓÌ¤ÏÂ¡ÊÅìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥­