ＦＣ東京は７日、ＭＦ北原槙（まき）とプロ契約を締結したことを発表した。この日、１６歳の誕生日を迎えた。背番号は７月７日にちなみ「７７」に決まった。１６歳０日でのプロ契約は、１６歳４か月２８日でプロ契約を結んだＭＦ久保建英のクラブ記録を上回った。北原は３月１日の鹿島戦（アウェー）で、１５歳７か月２２日（当時中３）のＪ１最年少出場記録でプロデビューを果たし、ＦＷ森本貴幸が東京Ｖ時代にマークした１５